Naso all’insù nel weekend, sorgerà la Microluna della Neve

MeteoWeb

Quando sorgerà, il 5 febbraio, la Luna Piena apparirà più piccola della norma perché si troverà nel punto più distante nel suo percorso ellittico intorno alla Terra.

Questo posizionamento rende la “Luna della Neve” di febbraio una Microluna, un plenilunio visibile quando il satellite si trova a una delle maggiori distanze dal pianeta. In termini astronomici, si parla di apogeo. Secondo EarthSky, la Microluna di febbraio sarà a 405.830 km dalla Terra, rispetto alla distanza media di 384.400 km.

Cos’è la “Microluna della Neve”

Sebbene sia difficile stabilirlo senza un confronto fianco a fianco, la Luna piena all’apogeo appare più piccola della Luna piena al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Questi avvicinamenti sono conosciuti colloquialmente come Superlune. Dal nostro punto di vista sulla Terra, la differenza di diametro tra una Microluna e una Superluna è del 30%, secondo la Universities Space Research Association.

La Luna piena di febbraio è conosciuta come “Luna della Neve” in America a causa della neve che spesso indugia sul terreno in gran parte del Nord in questo periodo dell’anno. Secondo l’American Indian Alaska Native Tourism Association, altri nomi dei nativi americani per la Luna di febbraio includono “Hungry Moon” e “First Flower Moon”.

La Luna della Neve raggiungerà il suo massimo splendore alle 19:28 ora italiana del 5 febbraio e sorgerà sopra l’orizzonte intorno al tramonto. Secondo EarthSky, la Luna si troverà nella costellazione del Leone, vicino alla stella più luminosa del gruppo, Regolo. Il satellite apparirà luminoso e pieno anche nelle notti del 4 e 6 febbraio.