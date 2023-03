Guidonia, scontro tra aerei dell’aeronautica militare. Il testimone: “Ho visto Meneghello gridare aiuto”

MeteoWeb

Lo schianto nel corso di una missione di addestramento coinvolgeva altri due velivoli, atterrati poi regolarmente. La procura di Tivoli ha aperto un’inchiesta per disastro aereo colposo. È costato la vita a due piloti militari, il tragico incidente aereo avvenuto questa mattina intorno alle 11 a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma.

Due aerei Siai Marchetti 208 dell’Aeronautica militare, appartenenti al 60° stormo, si sono scontrati mentre sorvolavano l’area attraversata da via della Longarina. I due velivoli sono entrati in contatto nel corso di una esercitazione che impegnava 4 velivoli in tutto e sono precipitati

L’incidente, le parole del testimone

Daniele Saccucci era seduto al bar quando ha sentito un forte boato. La testimonianza del testimone: “Ho visto l’aereo caduto, girato. Subito dopo il botto, mi sono avvicinato il più possibile, c’è il pilota che gridava aiuto, ma in quell’istante ha preso fuoco e non c’è stato più niente da fare. Ho provato a tornare con l’estintore, ma le fiamme erano troppo alte”. È lui l’unico ad aver visto il maggiore Marco Meneghello dopo lo schianto dell’aereo. Il pilota eroe, dopo aver perso il controllo del velivolo, ha fatto di tutto per evitare le case del centro abitato.