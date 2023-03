Aeronautica Militare, Cavo Dragone: “tassello importante della deterrenza tecnologica”

MeteoWeb

L’Aeronautica Militare italiana è un “tassello importante della deterrenza tecnologica che dobbiamo rafforzare – senza indugio e celermente – per difendere il nostro Paese dalle gravi minacce alla sua sicurezza e ai nostri valori democratici“, oltre che essere una “istituzione straordinaria, orgoglio dell’Italia” e “un mondo di professionalità”. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, nell’intervento alla celebrazione del primo Centenario dell’Arma azzurra, cerimonia svoltasi nella cornice della Terrazza del Pincio alla presenza delle massime autorità civili e militari del Paese, a cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di numerose istituzioni.

L’Aeronautica – ha aggiunto – è “parte integrante della storia dell’Italia e che io – e tutti gli italiani – guardiamo con ammirazione, rispetto e sentimenti di profonda riconoscenza e gratitudine per quanto le donne e gli uomini della Squadra azzurra hanno fatto e fanno quotidianamente per il nostro Paese e per la sua sicurezza”. C’è consapevolezza che “nei momenti di grande difficoltà e di emergenza, di giorno come di notte, in tutte le condizioni atmosferiche, i velivoli e il personale della nostra Aeronautica Militare sono pronti a garantire il soccorso e il trasporto, cito soltanto la pandemia Covid, i vaccini, il trasporto di organi, quello dei malati, momenti in cui la tempestività può fare la differenza fra il sollievo e la disperazione“. Cavo Dragone ha anche sottolineato che “tanti, troppi sono i giovani che lasciano il Paese per cercare altre strade. Dobbiamo essere attrattivi e capaci di dare risposte, e le nostre forze armate continuano a essere una risposta concreta”, la Difesa è “parte integrante della nostra società”.