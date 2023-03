Aeronautica Militare: Frecciarossa con una speciale livrea dedicato ai 100 anni

MeteoWeb

“Eccellenze italiane verso il futuro”. Sono queste le parole che si leggono sul Frecciarossa 1000 che viaggerà nei prossimi due mesi lungo il territorio nazionale. Un messaggio itinerante a supporto degli eventi che si svolgeranno per la celebrazione dei cento anni dell’Aeronautica Militare. La presentazione della nuova livrea è avvenuta oggi pomeriggio, al binario 1 della stazione Termini di Roma, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, del Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ed altre autorità militari.

“È un onore essere insieme all’Aeronautica Militare – ha dichiarato Luigi Corradi – per celebrare il loro centenario. Siamo due istituzioni che lavorano per il Paese con missioni differenti di trasporto e di difesa. Abbiamo molto in comune nell’ambito dell’innovazione e della ricerca. Per il progetto di questo Frecciarossa abbiamo infatti potuto contare anche sulla scelta di materiali già sperimentati nell’aviazione”. “È un grandissimo piacere poter essere qui a rendere omaggio a Trenitalia che ci ha dato l’opportunità di poter festeggiare insieme uno dei numerosi eventi in programma per il nostro centenario – ha sottolineato il generale Colagrande – Trenitalia e l’Aeronautica Militare hanno molte cose in comune, tra cui i valori quali la sicurezza e la sostenibilità dei nostri mezzi e il lavoro di squadra che ci permette di essere efficienti, veloci e precisi. Avere un mezzo di trasporto di massa come il treno con la nostra immagine rappresenta una opportunità per celebrare questo importante anniversario insieme a coloro che ci hanno permesso di essere una Forza Armata al servizio della gente, con la gente e per la gente”.

Le celebrazioni per l’Aeronautica Militare

Il Frecciarossa 1000 con la livrea in onore dell’Aeronautica Militare viaggerà nei prossimi due mesi lungo il territorio nazionale, da Torino a Venezia, da Milano a Salerno, arrivando anche a Reggio Calabria e Lecce. Un messaggio itinerante a supporto degli eventi che si svolgeranno per la celebrazione dei cento anni dell’Arma Azzurra. Decine di mostre, eventi e conferenze sono infatti in programma durante tutto l’anno per raccontare la storia dell’istituzione militare e quella degli uomini e delle donne che hanno caratterizzato questo secolo al servizio dell’Italia.

L’appuntamento principale è previsto per domani, 28 marzo, data di fondazione dell’Aeronautica, con due eventi a Roma: la cerimonia militare alla terrazza del Pincio e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Già da venerdì scorso e fino a mercoledì a Piazza del Popolo a Roma è visitabile il villaggio aeronautico, Air Force Experience, con stand e velivoli a disposizione dei cittadini. Nel corso dei prossimi mesi, infine, un percorso iconografico attraverserà l’Italia con esposizioni in ventiquattro città.