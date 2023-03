Allarme in Thailandia: perso cilindro radioattivo, “alto rischio cancro e malattie gravi”

MeteoWeb

Le autorità thailandesi stanno cercando di trovare un cilindro contenente materiale radioattivo pericoloso scomparso da una centrale elettrica: lo hanno reso noto oggi i funzionari locali, avvertendo sui gravi rischi per la salute derivanti dall’esposizione diretta. Il personale dell’impianto a carbone nella provincia di Prachinburi, a Est di Bangkok, ha notato l’assenza del tubo d’acciaio, lungo 30 cm e largo 13 cm, durante i controlli di routine di venerdì.

Thailandia: perso cilindro contenente cesio-137 altamente radioattivo

Le ricerche durante lo scorso fine settimana non hanno consentito di individuare il tubo da 25 kg contenente cesio-137 altamente radioattivo, ha affermato Kittiphan Chitpentham della National Power Supply Public Company, azienda proprietaria dell’impianto.

L’azienda ritiene che potrebbe essere caduto da un supporto a parete, alto circa 18 metri, diversi giorni prima. I test di radiazione presso l’impianto mostrano che è stato portato via dall’edificio. “Chiediamo alle persone della zona di aiutarci a trovarlo,” ha dichiarato ad AFP il governatore di Prachinburi, Narong Nakornjinda. “Il materiale radioattivo era in una condizione chiusa e protetta, ma se qualcuno lo apre ed è esposto alla sostanza, potrebbe causare eruzioni cutanee e ustioni“.

Il cilindro mancante fa parte di un dispositivo utilizzato per misurare la pressione del vapore nell’impianto. I funzionari non hanno reso noto quanto cesio-137 ci sia al suo interno.

L’allarme per la salute

L’Office of Atoms for Peace – l’agenzia governativa thailandese responsabile della ricerca nucleare – ha affermato che l’impianto ha utilizzato filmati di sorveglianza per cercare di identificare chi ha preso il cilindro e ha messo in guardia sul contenuto.

“Se qualcuno rompe il cilindro, se direttamente esposto ad esso, vi è alto rischio di cancro e malattie gravi, quindi per favore non rompete il cilindro,” ha detto il segretario dell’Ufficio degli atomi per la pace Permsuk Sutchaphiwat.

Il cilindro mancante segue il caso dell’incidente in Australia, dove le autorità hanno affermato che, dopo una ricerca di due settimane, hanno recuperato una minuscola capsula radioattiva caduta da un camion su una remota autostrada dell’entroterra a metà gennaio.