Allerta Meteo Campania: codice giallo per temporali

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo valido dalle 6 alle 23:59 di domani, venerdì 10 marzo su tutta la regione ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da “incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento“.

Il bollettino evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili.

