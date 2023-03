Allerta Meteo, il ciclone Mediterraneo è al largo di Roma: adesso si sposterà al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo Juliette che da inizio settimana flagella l’Italia con fenomeni di maltempo localmente intensi, si trova in queste ore al largo di Roma e sta determinando maltempo in varie zone del Paese. Forti venti ciclonici stanno colpendo il basso Lazio con raffiche di 72km/h a Ponza, 60km/h a Priverno, 55km/h ad Anzio. A Roma il vento ha raggiunto i 60km/h nella zona orientale della città, superando i 50km/h anche nel centro storico.

Il maltempo più forte sta colpendo la Campania meridionale e la Calabria settentrionale tirrenica, con forti temporali tra Cilento e Pollino. A Sapri sono caduti 39mm di pioggia. Nel pomeriggio il maltempo si intensificherà proprio su Campania, basso Lazio ma anche nella Sardegna nord/orientale, in Abruzzo, nelle Marche e nella Sicilia nord/orientale.

Allerta Meteo: il ciclone si sposta al Sud, sarà un weekend di freddo, maltempo estremo e neve

Nelle ore successive, il ciclone si sposterà al Sud: percorrerà tutto il Tirreno lungo la Sardegna orientale e innescherà forte maltempo tra domani, Venerdì 3 Marzo, e dopodomani, Sabato 4, in tutto il Sud. Forti piogge e temporali inizieranno a colpire la Sicilia occidentale domattina, risalendo su tutta l’isola nel corso della giornata e raggiungendo anche la Calabria in serata. Nella notte di sabato e nella successiva mattinata, il maltempo risalirà lo Jonio estendendosi anche a Puglia e Basilicata. Stavolta oltre al maltempo arriverà anche un freddo più intenso, tanto che le temperature diminuiranno e tornerà la neve, copiosa, oltre i 1.000 metri di altitudine su tutti i rilievi meridionali. Si prospetta, quindi, un weekend tipicamente invernale per il Sud Italia a causa del passaggio del ciclone Mediterraneo Juliette.

Attenzione all’entità del maltempo: i temporali potranno rivelarsi localmente molto violenti con tempeste di fulmini e grandinate. Il clima rimarrà spiccatamente variabile anche nel resto del Centro/Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: