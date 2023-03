Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per forte vento e mareggiate nel weekend

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 13:00 di oggi un nuovo avviso di allerta meteo focalizzato in modo particolare sul forte vento, e sulle conseguenti mareggiate, che stanno interessando varie zone dell’Italia. I meteorologi militari hanno spiegato che “persistono venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, nelle prossime 12 ore sulle aree alpine del Piemonte al Nord e in Calabria e Sicilia al Sud, con mareggiate lungo le coste esposte; nelle prossime 18 ore sulla Sardegna, anche qui con mareggiate lungo le coste esposte“.

