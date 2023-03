MeteoWeb

Italia spaccata in due dalle condizioni meteo in questo weekend di metà marzo: splende il sole e fa molto caldo al Nord, dove Milano e Bologna sono già a +20°C questa mattina, mentre imperversa il maltempo al Sud con forti piogge nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, dove tra stasera e soprattutto domani si verificheranno intensi nubifragi che potranno provocare frane, smottamenti e allagamenti.

Il forte vento di maestrale che da ieri soffia impetuoso sul Paese, continuerà ad essere particolarmente intenso oggi soprattutto nei settori tirrenici e al Sud, mentre si attenuerà nella giornata di domani, domenica 12 marzo, rimanendo comunque sostenuto dai quadranti settentrionali in tutto il Paese. L’ingresso di una timida bora sull’Adriatico determinerà un netto calo delle temperature in modo particolare nei settori orientali, proprio nelle Regioni adriatiche.

Allerta Meteo, il forte vento di oggi e domani sull'Italia: maestrale impetuoso in attenuazione domenica

Le precipitazioni più estreme colpiranno Calabria e Sicilia tra stasera e domani, con veri e propri nubifragi sulle Serre, in Aspromonte, sui Peloritani e sui Nebrodi. Le zone più colpite saranno quelle comprese tra le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina, con particolare esposizione al maltempo dei versanti tirrenici, ma non mancherà il maltempo anche nello Stretto di Messina. Le temperature rimarranno elevate: sui rilievi non nevicherà neanche a 2.000 metri di altitudine visto il caldo anomalo, ma a valle lungo le coste le temperature torneranno invernali (domani a Messina e Reggio Calabria la temperatura massima farà fatica a superare i +15°C).

