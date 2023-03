Allerta Meteo, nuovo fronte di maltempo risale verso il Sud | LIVE

MeteoWeb

Breve tregua soleggiata questa mattina sull’Italia meridionale, dopo il maltempo dei giorni scorsi, ma un nuovo fronte di maltempo risale dal Mediterraneo occidentale verso il Sud. Contemporaneamente, il flusso umido proveniente dal mar Tirreno sta alimentando la formazione di nubi sparse su tutte le Regioni dell’Italia occidentale: Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania. Tutto in un contesto molto mite, in cui l’effetto garbino (venti di caduta dall’Appennino) sta facendo impennare le temperature su tutta la fascia adriatica, dal Nord al Sud, tanto che spiccano gli attuali +17°C di Ancona e Pescara e i +15°C di Ferrara.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà in modo particolare al Sud, ma anche nel resto delle Regioni tirreniche. Il clima, invece, rimarrà mite e soleggiato al Nord e nelle Regioni Adriatiche. Emblematico l’ultimo aggiornamento dell’animazione satellitare che evidenzia la circolazione occidentale in corso sull’Italia:

Il maltempo in arrivo al Sud sarà più concentrato in Campania, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio/sera i temporali colpiranno la Campania costiera, in modo particolare nel salernitano e nello specifico lungo la costiera amalfitana, mentre nel Cilento i fenomeni più estremi rimarranno al largo. In Calabria e Sicilia avremo piogge sparse, ma senza eccessi. Neve sui rilievi, ma solo a quote medio/alte, oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine:

Il maltempo continuerà anche domani, specie al mattino nella Calabria tirrenica, e poi anche nel pomeriggio/sera su Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Sardegna, con locali nubifragi nell’alta Toscana. Domani sera avremo qualche pioggia al Nord/Est, con deboli nevicate sulle Dolomiti. Confermato, da metà settimana, un brusco aumento delle temperature in tutto il Paese: avremo la prima ondata di caldo primaverile, ma l’inverno non è ancora finito. La prossima settimana tornerà il freddo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: