Allerta Meteo Protezione Civile: “burrasca forte, tempesta sull’Italia” | MAPPE e BOLLETTINI

Il transito di un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà domani un flusso di correnti occidentali sulle regioni centrali e, successivamente, su parte di quelle meridionali, dove la forte ventilazione persisterà per più tempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’allerta prevede dalle prime ore di domani, venerdì 10 marzo, venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria, in particolare sui settori costieri e sui rilievi, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani, è stata valutata allerta gialla su alcuni settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Allerta Meteo, il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 marzo 2023

Precipitazioni:

da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria sud-orientale, Toscana settentrionale, settori orientali e meridionali del Lazio, settori tirrenici e settentrionali della Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, settori occidentali di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, restanti settori del Centro, sul resto di Campania, su Puglia settentrionale, Calabria tirrenica e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali della Valle d’Aosta.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sui settori alpini occidentali, in calo fino a 800-1000 m, in locale estensione pomeridiana ai settori alpini orientali; apporti al suolo fino ad abbondanti sui settori della Valle d’Aosta e di confine del Piemonte, deboli o moderati altrove.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro e sui settori alpini occidentali.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, nel pomeriggio rinforzi di burrasca forte o tempesta sui settori settentrionali; da forti a burrasca occidentali sul Ponente ligure e sulle coste della Toscana; forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia e sui settori costieri di Lazio e Campania, con rinforzi di burrasca sulle zone costiere e sui rilievi dell’isola, in estensione pomeridiana a Calabria, Puglia e Basilicata; da forti a burrasca sui settori alpini occidentali, in estensione pomeridiana ai settori alpini orientali, raffiche di Favonio nelle valli e pianure di Piemonte e Val d’Aosta, in estensione al resto della Pianura Padana; da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulle zone appenniniche, in locale estensione pomeridiana ai settori adriatici.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e localmente lo Ionio e il basso Adriatico, tendenti ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e dal pomeriggio il Mare e Canale di Sardegna, i restanti settori del Tirreno ed in serata lo Stretto di Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 marzo 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Calabria tirrenica, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1000 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente su Calabria; localmente forti nord-occidentali sui settori alpini e sulle coste di Toscana, Lazio e Campania, in attenuazione; tendenti a forti nord-orientali sulle coste adriatiche settentrionali.

Mari: agitati tutti i bacini occidentali, nel pomeriggio moto ondoso in attenuazione sui settori liguri e tirrenici.

