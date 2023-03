Allerta Meteo Sardegna: forti venti e mareggiate da domani

MeteoWeb

Allerta meteo in Sardegna: da domani a mezzogiorno e per le successive 24 ore l’isola sarà colpita da forti venti e mareggiate. Sono previsti venti da Ovest-Nord/Ovest fino a burrasca sulle coste settentrionali, in prevalenza su quelle della Gallura e i crinali orientali. Possibili mareggiate lungo le coste settentrionali esposte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: