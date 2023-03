Allerta Meteo, enorme tempesta di NEVE sull’Europa: 5 giorni di blizzard da Dublino alle Alpi

MeteoWeb

L’Europa sta vivendo una situazione meteo particolarmente estrema in queste ore, e anche l’Italia è coinvolta in questo scenario estremo. Nel nostro Paese sono in corso da stamani piogge localmente intense nelle Regioni tirreniche, su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria occidentale, dove spiccano i 63mm di pioggia caduti a Caiazzo (Caserta), i 61mm a Roccamonfina (Caserta), i 54mm a Salitto Olevano (Salerno), i 34mm di Vietri sul Mare (Salerno), i 33mm a Faicchio (Benevento) e i 32mm di Salerno città, mentre fa molto caldo nel versante adriatico per effetto del garbino e in generale in tutto il Paese per il forte aumento termico in corso.

La temperatura ha infatti raggiunto +23°C a Siracusa, +22°C a Palermo, Pescara, Termoli e Ascoli Piceno, +21°C a Cagliari, Rimini e Ancona, +20°C a Bari e Catania, +18°C a Bologna, Messina e Reggio Calabria, +17°C a Trento e Ferrara, +16°C a Milano, Verona e Padova, e nei prossimi giorni aumenterà ancora. L’Italia, infatti, è esposta alle correnti calde provenienti dal nord Africa in un contesto sinottico europeo guidato da un violento e profondo ciclone atlantico che si sta per abbattere sulle isole britanniche, dove transiterà nelle prossime ore.

Questa tempesta sta già determinando forti nevicate in tutto il Regno Unito, dove a Londra la temperatura massima di oggi non ha superato i +2°C e nevica copiosamente dalle prime ore del mattino. Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e nei prossimi giorni, alimentando fenomeni meteo molto estremi in Regno Unito e Irlanda tra stasera, domani – Giovedì 9 Marzo – e anche dopodomani, Venerdì 10 Marzo. Sulle isole britanniche, infatti, avremo forti e abbondanti nevicate anche nei prossimi due giorni, durante il transito della tempesta sull’Inghilterra tra Giovedì e Venerdì:

Quando il ciclone attraverserà l’Inghilterra, tra Giovedì sera e Venerdì mattina, si alzeranno impetuosi venti ciclonici che coinvolgeranno anche il nord della Francia, determinando una vera e propria tempesta sulla Bretagna e in generale nella Francia atlantica, dove i venti supereranno i 130km/h raggiungendo velocità degne degli uragani tropicali.

Il maltempo si estenderà a gran parte del continente, con freddo dalle Alpi in su e caldo dalle Alpi in giù. Le precipitazioni saranno nevose fino a quote molto basse, soprattutto nelle isole Britanniche (fin in pianura), ma non solo. Domani avremo un’eccezionale nevicata in Irlanda, dove sono attesi oltre 30cm di neve a Dublino; dopodomani la neve cadrà copiosa su tutta l’Inghilterra centrale, per il terzo giorno consecutivo con accumuli eccezionali. Ma la neve si estenderà anche a Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia, Svizzera. Le Alpi saranno letteralmente seppellite da una nevicata eccezionale che inizierà oggi pomeriggio e si concluderà soltanto domenica, dopo 5 giorni di blizzard insistenti in modo particolare nel settore occidentale dell’arco alpino, con accumuli straordinari in Francia e Svizzera.

Le Regioni più colpite saranno quelle di Savoia e Alta Savoia, in Francia al confine con Piemonte, Valle d’Aosta e Svizzera, dove cadranno oltre due metri e mezzo di neve fresca a quote medie provocando danni e disagi sulla vegetazione e alla viabilità. Le mappe del modello Bolam illustrano chiaramente le zone colpite dalla neve nei prossimi tre giorni, e i relativi accumuli attesi al suolo:

Allerta Meteo, le mappe con le previsioni delle nevicate attese in Europa tra 8, 9 e 10 Marzo

