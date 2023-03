Allerta Meteo, ecco la tempesta “pazza”: SOS per vento forte, neve abbondante e maltempo intenso

MeteoWeb

Fa caldo come in piena primavera oggi in tutt’Italia, soprattutto al Sud e nelle Regioni Adriatiche dove abbiamo +25°C a Riposto (Catania), +23°C a Bari, Siracusa, Termoli, Augusta e Molfetta, +22°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria, +21°C a Pescara; ma anche al Nord con +22°C a Sanremo, +21°C a Ventimiglia, +20°C a Rimini, Modena e Ferrara, +18°C a Torino, Verona, Trento e Pordenone. Questo caldo anomalo è eccezionale per la prima metà di marzo, ed è determinato dalla concomitanza di un richiamo mite proveniente dal nord Africa con l’effetto foehn innescato dai forti venti in atto sull’Italia.

Il vento nord/occidentale ha già raggiunto valori impetuosi sulle Alpi piemontesi e nell’alto Tirreno, mentre lungo la dorsale appenninica soffia un teso ponente che determina un forte favonio lungo il versante adriatico: spiccano i 120km/h misurati al Lago Scaffaiolo, sull’Appennino tosco/emiliano, e i 111km/h di Pizzo Tre Vescovi, sui monti Sibillini, nelle Marche. E’ però soltanto l’inizio della grande tempesta che nelle prossime ore, e in modo particolare tra oggi pomeriggio e domani – Sabato 11 Marzo – interesserà tutt’Italia con venti impetuosi di nord/ovest in tutt’Italia che alimenteranno furiose mareggiate lungo tutte le coste esposte. Eloquenti le mappe che determinano un importante livello di allarme su gran parte d’Italia per le prossime 36 ore di venti da uragano:

Allerta Meteo, le mappe del forte vento che flagellerà l'Italia tra oggi e domani

Ma questa è una tempesta “pazza” soprattutto perché sarà accompagnata dai fenomeni più estremi: non solo venti impetuosi e mareggiate, ma anche maltempo intenso. In corso i primi temporali al Centro Italia, con nubifragi tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Nel pomeriggio il maltempo si sposterà al Sud, con temporali nel basso Tirreno e forti nubifragi nel cosentino, in Calabria, dove si verificheranno piogge torrenziali soprattutto sulla Catena Costiera, ma anche su Cosenza città. Domani, sabato 11 marzo, sarà il giorno di maltempo più estremo proprio in Calabria, ma non mancheranno piogge e temporali nella Sicilia tirrenica e nella Campania meridionale, oltre che al mattino su bassa Toscana, Umbria e alto Lazio. In Calabria le precipitazioni saranno particolarmente intense sul versante tirrenico, determinando nubifragi su Catena Costiera, Serre e Aspromonte, colpendo in modo intenso le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, estendendosi anche alla vicina Messina.

Allerta Meteo, neve copiosa sulle Alpi occidentali: Savoia sommersa, coinvolta anche la Valle d’Aosta

Intanto, però, sulle Alpi occidentali sta iniziando una grande nevicata, che interesserà soltanto di striscio, in modo marginale, il territorio italiano. Tra oggi e domani, infatti, autentiche tormente di neve colpiranno la Francia e la Svizzera al confine con Piemonte e Valle d’Aosta. In Valle d’Aosta nevicherà in modo abbondante oltre i 1.200/1.300 metri di altitudine. Savoia e Alta Savoia saranno letteralmente seppellite da oltre due metri di neve fresca, mentre a pochi chilometri di distanza, in Liguria, le temperature rimarranno stabilmente sia oggi che domani ben oltre i +20°C.

