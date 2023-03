Allerta Meteo, arriva violenta tempesta: cosa fare in caso di vento forte, info e consigli utili

MeteoWeb

Intense raffiche di vento sono previste nelle prossime ore in Italia, con raffiche fino a burrasca forte e localmente fino a tempesta. Il transito di un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà infatti un flusso di correnti occidentali sulle regioni centrali e, successivamente, su parte di quelle meridionali, dove la forte ventilazione persisterà per più tempo.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta Meteo: tempesta in arrivo, cosa fare in caso di vento forte

Spesso viene sottovalutato, ma anche il forte vento può causare seri danni e rappresentare un pericolo per persone o cose. In caso di allerta meteo e forti raffiche, sono raccomandabili alcuni comportamenti per evitare rischi per la propria incolumità: di seguito i consigli della Protezione civile.