Disastrose alluvioni in Malesia: villaggi sommersi a Johor, un morto e 26mila evacuati | FOTO e VIDEO

Villaggi e città in Malesia sono stati sommersi da acque alluvionali, provocando l’evacuazione di oltre 26mila persone. Una persona è morta: la sua auto è stata spazzata via dalla furia dell’acqua. Lo Stato meridionale di Johor, confinante con Singapore, è stato il più colpito con circa 25mila persone trasferite in rifugi. La cifra è più che raddoppiata rispetto a martedì, hanno riferito i funzionari. Anche altri 5 Stati sono stati colpiti da inondazioni dopo le piogge torrenziali di mercoledì. La pioggia dovrebbe persistere a Johor e in altre parti del Paese, con conseguenti alluvioni lampo nelle prossime ore.

Il Paese sta vivendo la 6ª ondata di maltempo, con piogge battenti e continue, nella stagione annuale dei monsoni iniziata a novembre, ha riferito il Dipartimento Meteo nazionale, avvertendo che tali condizioni potrebbero registrarsi fino ad aprile.

Le immagini pubblicate dalla National Flood Disaster Agency mostrano i soccorritori in azione con l’aqua fino al petto in alcune zone di Johor per aiutare le persone intrappolate nelle loro case.

Le acque di ben 25 fiumi a livello nazionale hanno raggiunto livelli pericolosi.

Alluvioni in Malesia, gravi danni a Johor