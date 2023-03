L’asteroide 2023 DZ2 ci sfiorerà tra pochi giorni, ma non fa più paura

MeteoWeb

L’asteroide 2023 DZ2, che ha fatto parlare di sé come un candidato all’impatto con la Terra per il 2026 non fa più paura, secondo i più recenti dati. Questa roccia spaziale scoperta di recente, nel frattempo, sfreccerà in sicurezza oltre il nostro pianeta tra pochi giorni, il 25 marzo 2023. Passerà a circa metà della distanza Terra-Luna. Si ritiene che il massimo avvicinamento alla Terra avverrà intorno alle 20:51 ora italiana del 25 marzo, ma l’ora esatta e altri dettagli potrebbero essere aggiornati con l’arrivo di ulteriori osservazioni.

Gli astronomi dell’osservatorio di La Palma, nelle Isole Canarie, in Spagna, hanno scoperto l’asteroide alla fine di febbraio 2023.

L’asteroide 2023 DZ2

L’asteroide 2023 DZ2 fa parte della tipologia Apollo: al momento si stimano un diametro di circa 64 metri. Nuove osservazioni definiranno meglio l’orbita della roccia spaziale e dovrebbero consentire agli scienziati di ottenere una stima più precisa delle sue dimensioni, che potrebbero essere comprese tra 43 e 95 metri di diametro. Per fare un confronto, l’asteroide di Chelyabinsk era una roccia spaziale di circa 20 metri di diametro.

2023 DZ2 è classificato come NEO (Near Earth Object), orbita attorno al Sole ogni 3,16 anni.

Il rischio di impatto nel 2026

Come nel caso di molti asteroidi scoperti di recente, le cui orbite sono note in modo incompleto, l’analisi preliminare della traiettoria della roccia spaziale suggerisce una probabilità molto ridotta, 1 su 38.000.000, che colpisca la Terra il 27 marzo 2026. Con ulteriori osservazioni è probabile che gli astronomi escludano anche questo rischio.

Visibile con piccoli telescopi

L’asteroide 2023 DZ2 passerà a alla metà della distanza Terra-Luna dalla superficie terrestre. La relativa vicinanza consentirà agli osservatori di vedere la roccia spaziale con telescopi di diametro pari o superiore a 15 cm.

La roccia spaziale viaggia a una velocità di 28mila km/h, o 7,78 km/s, rispetto alla Terra. Anche se sembra un’enorme velocità, è un asteroide relativamente lento in rapporto ad altre rocce spaziali studiate dagli astronomi.

Poiché l’asteroide passerà a metà della distanza Terra-Luna, sembrerà come una stella che si muove lentamente nel campo di un piccolo telescopio.

Una delle migliori tecniche che gli appassionati del cielo usano per catturare un asteroide è puntare il telescopio verso una stella conosciuta nel percorso dell’asteroide. Quindi aspetta solo che appaia la roccia spaziale che si muove lentamente. Fortunatamente, molti piccoli telescopi ora includono un controllo manuale Go-To computerizzato. Pertanto, puoi puntare lo strumento su una stella di riferimento per dare un’occhiata all’oggetto che passa.