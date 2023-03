Atterraggio d’emergenza per un incendio a bordo: 10 persone in ospedale

MeteoWeb

Un aereo passeggeri della compagnia Spirit Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Jacksonville, in Florida, a causa di un incendio a bordo. Dieci persone sono state ricoverate in ospedale. Lo ha riferito l’Associated Press, spiegando che il volo era in viaggio tra Dallas (Texas) e Orlando (Florida) e che l’incendio è stato originato da una batteria.