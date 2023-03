L’aurore boreale incanta anche gli astronauti: spettacolare foto dalla ISS

MeteoWeb

In questi giorni, le aurore boreali hanno colorato i cieli fino a latitudini insolite, ben al di là delle consuete regioni dei poli terrestri. L’intensa attività del Sole, infatti, ha generato spettacoli di luce anche in Europa: le aurore sono state osservate nel Regno Unito, in Belgio, Danimarca, Germania, Francia e persino dalle Alpi! Oltreoceano, invece, l’evento è stato visibile fino in California.

Ma lo spettacolo non ha incantato solo noi sulla Terra. Anche gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono rimasti a bocca aperta. “Assolutamente fantastico!“, ha scritto su Twitter Josh Cassada, astronauta della NASA, postando l’immagine mozzafiato dell’aurora boreale che ha scattato dalla ISS.

Responsabile di questo spettacolo è una sorta di ‘buco’ comparso nei giorni scorsi nella parte esterna dell’atmosfera solare (corona), che ha potenziato il flusso di particelle cariche che formano il vento solare. Inoltre, grandi quantità di plasma solare sono state emesse nello spazio durante alcune eruzioni che hanno fatto sentire i loro effetti sulla Terra sia domenica 26 che lunedì 27 febbraio, alimentando ancora di più le aurore boreali.