Monumenti imbrattati dagli ambientalisti, il sindaco di Matera: “il patrimonio artistico non si tocca”

”Esprimo stima per il collega Dario Nardella, che non ha mostrato remore nel difendere la sua città. Come sindaci abbiamo sottoscritto un contratto di onore, per tutelare sempre il territorio e i cittadini”. Così si è espresso all’AdnKronos il sindaco di Matera, Domenico Bennardi. ”Dario non ha avuto esitazione di fronte all’aggressione di un patrimonio, quello di Palazzo Vecchio, dall’inestimabile valore che appartiene all’umanità intera – ha aggiunto – e si è mostrato modello ed emblema di sindaco disposto a tutto per salvaguardare il patrimonio comunale collettivo.

Qualsiasi manifestazione a tutela dei diritti o dell’ambiente, come in questo caso, seppur importante nei contenuti, dovrebbe tener conto del rispetto delle nostre opere d’arte e dei nostri monumenti, che non hanno alcuna colpa o responsabilità diretta, anzi fanno parte essi stessi del nostro ambiente artistico”.