Buongiorno! Buon Equinozio di Primavera 2023! Le migliori IMMAGINI, GIF, FRASI, CITAZIONI e VIDEO da condividere oggi

Inizia oggi ufficialmente la Primavera 2023 con l’Equinozio che “scocca” alle 21:24 UTC (le 22:24 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione proponiamo immagini e GIF (nella gallery in alto), frasi, citazioni e video (in basso) che possiamo condividere oggi per augurare un Buon Inizio di Primavera!

Ti augurio un felice primo giorno di primavera, che ti porti tanta allegria!

La primavera non è primavera se non arriva troppo presto. (Gilbert Keith Chesterton)

Il primo giorno di primavera è una cosa, e il secondo giorno di primavera è un altro. La differenza tra loro a volte è grande come un mese.

Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano. Che paura, che voglia che ti porti lontano. (Fabrizio De André)

Non importa quanto freddo sia l’inverno, dopo c’è sempre la primavera. (Eddie Vedder)

In primavera ho contato 136 differenti tipi di tempo all’interno di ventiquattro ore. (Mark Twain)

Adoro la primavera: mi insegna di nuovo il passo leggero di chi sa dove sta andando e perché.

Anche gli alberi a primavera scrivono poesie. E gli stupidi pensano che siano dei fiori. (Donato Di Poce)

Ci sono delle piogge primaverili deliziose in cui il cielo sembra piangere di gioia. (Paul-Jean Toulet)

I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli. (Khalil Gibran)

E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. (Khalili Gibran)

Questo mi dice un campo luminoso di primavera: semina la gentilezza, cogli il rispetto, coltiva la serenità. (Fabrizio Caramagna)

"E' il sole che brilla sulla pioggia, ed è la pioggia che scende sotto il sole" (Frances Hodgson Burnett)

Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può fermare la primavera. (Mahatma Gandhi)

E’ che dietro le cose ci sei tu, Primavera, che incominci a scrivere nell’umidità, con dita di bambina giocherellona, il delirante alfabeto del tempo che ritorna. (Pablo Neruda)

Un minuto di primavera

dura spesso più a lungo

di un’ora di dicembre

una settimana di ottobre

un anno di luglio

un mese di febbraio. (Jacques Prévert)