Campi Flegrei, ancora un terremoto a Pozzuoli: paura anche a Napoli | LIVE

Grande paura a Pozzuoli per una forte scossa di terremoto distintamente avvertita in tutta la città pochi minuti fa, intorno alle 16:35 di oggi pomeriggio. La scossa è stata avvertita anche a Napoli. Tante segnalazioni di gente in fuga dalle case.

In base ai primi dati forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.2 con epicentro nel cuore di Pozzuoli, a pochi metri dal PalaErrico, in una delle zone più densamente popolate della città. L’ipocentro molto superficiale (appena 2km di profondità) ha alimentato ulteriormente il risentimento sismico, tanto da suscitare un significativo scuotimento del suolo.