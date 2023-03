Ciclone Freddy, ecatombe in Africa: situazione drammatica tra Malawi e Mozambico | FOTO

MeteoWeb

Il Ciclone Freddy, di eccezionale durata, ha provocato la morte di oltre 400 persone in Africa meridionale, la stragrande maggioranza delle quali in Malawi, dove il bilancio si aggrava di ora in ora, mentre si riduce sempre più la speranza di trovare sopravvissuti. Freddy ha colpito l’area 2 volte in poche settimane, uccidendo 73 persone in Mozambico, 17 in Madagascar e 326 in Malawi, secondo l’ultimo rapporto ufficiale. Il numero degli sfollati è più che raddoppiato, superando, in Malawi, quota 183mila.

“Stiamo aumentando il nostro sostegno alle popolazioni colpite dal Ciclone Freddy. In Malawi, i nostri team stanno aumentando la consegna di forniture salvavita. In Mozambico, stiamo assistendo la risposta locale. UNCERF ha stanziato 10 milioni di dollari per sostenere questi sforzi,” ha affermato il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres.

Il lungo viaggio del ciclone Freddy

Il ciclone Freddy ha accumulato più energia durante il suo viaggio attraverso l’Oceano Indiano di un’intera stagione di uragani negli Stati Uniti. Ha causato distruzione nell’Africa meridionale dalla fine di febbraio, colpendo il Mozambico così come le isole del Madagascar e La Réunion il mese scorso.

“Freddy è un fenomeno meteorologico piuttosto eccezionale,” ha affermato Anne-Claire Fontan, esperta dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. La sua longevità, la distanza percorsa, il numero di volte che si è intensificato e la quantità di energia che ha accumulato nel tempo sono stati straordinari, ha affermato.

Freddy si è sviluppato per la prima volta vicino all’Australia all’inizio di febbraio. L’agenzia meteorologica delle Nazioni Unite ha convocato un gruppo di esperti per stabilire se ha battuto il record di ciclone più duraturo mai registrato nella storia, primato precedentemente stabilito dall’uragano John (31 giorni) nel 1994.