Ciclone Freddy in Mozambico: le inondazioni lasciano la città di Mabote isolata

L’arrivo del ciclone tropicale Freddy ha portato forti piogge in Mozambico. A causa delle inondazioni, la città di Mabote, situata nella provincia meridionale di Inhambane, è rimasta isolata dopo che la strada Mapinhane-Mabote, unico collegamento via terra con il resto della provincia, è stata interrotta. Lo ha detto ai media il funzionario delle strade provinciali Dady Mendes, spiegando che le forti piogge che hanno colpito la provincia hanno reso difficile il movimento di veicoli e persone.

Secondo le informazioni disponibili, le piogge hanno distrutto quasi 700 chilometri di strade in tutta la provincia, interrompendo il traffico. Nella città di Beira, nella provincia centrale di Sofala, continua nel frattempo ad aumentare il numero di famiglie in cerca di centri di accoglienza perché le loro case sono allagate. Ieri, circa 200 persone hanno cercato alloggio in una scuola elementare locale a Matadauro.