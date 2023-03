La scia di distruzione del Ciclone Freddy: strage tra Mozambico, Malawi e Madagascar | FOTO

MeteoWeb

Almeno 136 persone sono morte in Mozambico, Malawi e Madagascar a causa del ciclone Freddy, che ha provocato anche decine di feriti e devastazioni di intere aree. L’entità completa dei danni e delle perdite di vite umane in Mozambico non è ancora chiara, in quanto l’alimentazione elettrica e i segnali telefonici sono stati interrotti in diverse parti delle area colpite, rendendo difficili le comunicazioni.

La tempesta ha ucciso almeno 99 persone in Malawi, di cui 85 nel principale centro commerciale di Blantyre: lo ha confermato Charles Kalemba, commissario del dipartimento per la gestione dei disastri.

Il numero totale di vittime di Freddy in Mozambico, Malawi e Madagascar da quando ha effettuato in questi 3 paesi per la prima volta il mese scorso è ora circa 136 (99 in Malawi, 20 in Mozambico e 17 in Madagascar).

Il lungo viaggio del ciclone Freddy

Il ciclone Freddy – un fenomeno meteorologico che ha caratteristiche assolutamente peculiari – ha seminato una scia di distruzione e caos nel Sud-Est africano, ed è la 2ª volta in meno di un mese. Probabilmente a breve il ciclone sarà classificato come il più duraturo mai registrato. Freddy ha anche altre caratteristiche peculiari: è fuori dal comune, secondo i meteorologi, perché ha seguito una rotta ad anello. Ha colpito per la prima volta il Madagascar il 21 febbraio, poi la tempesta si è spostata in Mozambico, e poi attraverso l’Oceano Indiano è tornata sulla terraferma, con una maggiore potenza. L’11 marzo ha raggiunto per la 2ª volta il Mozambico e il Malawi.

Il fenomeno, formatosi al largo dell’Australia e che ha raggiunto la fase di tempesta all’inizio di febbraio, imperversa nell’Oceano Indiano da 35 giorni. E’ passato al largo dell’isola francese di Reunion e di Mauritius causando danni limitati. Nei prossimi giorni dovrebbe tornare in mare e quindi indebolirsi.