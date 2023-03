Il ciclone Freddy batte record su record: stravolti tutti i primati degli uragani della storia | DATI

MeteoWeb

Freddy, il ciclone tropicale dei record, continua a far riscrivere la storia della meteorologia. Il primo landfall è avvenuto il 21 febbraio lungo la costa orientale del Madagascar appena a nord della città di Mananjary, quando Freddy era un ciclone di categoria 3 con venti medi 130km/h e raffiche fino a 180km/h. Dopo aver attraversato il Madagascar, il ciclone Freddy ha proseguito verso ovest sul Canale del Mozambico, prima di toccare terra lungo la costa orientale del Paese appena a sud di Vilankulos come una tempesta tropicale moderata con venti sostenuti stimati a 80km/h. Nonostante fosse più debole, Freddy ha causato inondazioni diffuse in parti del Mozambico a causa dello stallo della tempesta vicino alla costa dopo il landfall.

Le origini di Freddy

Dal punto di vista meteorologico, il ciclone Freddy è stata una tempesta notevole, che ha battuto numerosi record. Il ciclone proveniva da una debole area di bassa pressione che era incorporata in una depressione monsonica che si estendeva da est a ovest attraverso il Mare di Timor tra l’Australia settentrionale e l’Indonesia meridionale. Il 6 febbraio, 15 giorni prima del suo primo landfall in Madagascar, sia l’Australian Bureau of Meteorology che il Joint Typhoon Warning Center degli Stati Uniti hanno segnalato la formazione del ciclone tropicale Freddy circa 675km a nord-ovest della costa nordoccidentale dell’Australia. In un evento raro ma non senza precedenti, Freddy ha attraversato l’intero Oceano Indiano da est a ovest in una linea quasi retta, con una minima deviazione di latitudine.

Record di cicli di rapida intensificazione

Lungo la sua traiettoria, il ciclone Freddy ha subito 6 cicli separati di rapida intensificazione, diventando la prima tempesta dell’emisfero meridionale a farlo. Prima di Freddy, nessuna precedente tempesta nell’emisfero australe aveva subito una rapida intensificazione più di tre volte. Nell’emisfero settentrionale, sembra che solo tre tempeste (Norman ’18, Emily ’05 e John ’94) abbiano subito quattro cicli di rapida intensificazione.

Freddy sta continuando a rafforzarsi ora, uscendo dal suo sesto ciclo di rapida intensificazione. Solo 24 ore fa, era una tempesta tropicale con venti sostenuti di 104km/h. Ora è l’equivalente di un uragano di categoria 2 con venti massimi sostenuti a poco meno di 160km/h. Le previsioni prevedono un rafforzamento continuo, probabilmente fino all’intensità di Categoria 3, nelle prossime 72 ore.

Il ciclone Freddy è la tempesta tropicale più longeva della Terra

Il ciclone Freddy ha stabilito un record mondiale per la longevità delle tempeste tropicali, resistendo per oltre 31 giorni. “In questo momento, sembra essere un nuovo detentore del record per il ciclone tropicale ‘di più lunga durata’ registrato… ma stiamo continuando a monitorare la situazione“, ha affermato Randall Cerveny, relatore dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) per gli estremi meteorologici e climatici, in un comunicato stampa.

Anche se l’OMM afferma che probabilmente istituirà un comitato per confermare la questione, la tempesta sembra aver superato i 31 giorni di durata dell’uragano-tifone John del 1994, che ha viaggiato dal Pacifico orientale a quello occidentale, passando a sud delle Hawaii, prima di virare a nord e dissiparsi a sud delle Aleutine.

È importante notare che, mentre Freddy è stato elencato sulle mappe meteorologiche per un mese, ha trascorso diversi giorni come depressione tropicale, tecnicamente un ciclone tropicale ma non abbastanza forte da giustificare un nome. Una volta che una tempesta con nome si indebolisce in una depressione, tuttavia, conserva il suo nome nel caso in cui ritorni a vita, come nel caso di Freddy.

Record di energia ciclonica accumulata

Freddy è stata anche la prima tempesta a raggiungere l’equivalente dell’intensità di categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson per il 2023. In particolare, Freddy ha stabilito il record per avere la più alta energia ciclonica accumulata (ACE) di qualsiasi tempesta dell’emisfero meridionale nella storia. ACE è un indice utilizzato per misurare la quantità totale di energia eolica associata a un ciclone tropicale nel corso della sua vita.

“Freddy ha appena superato diverse tempeste per ACE, tra cui Paka (1997), Ivan (2004) e John (1994)”, ha scritto Philip Klotzbach, ricercatore di uragani presso la Colorado State University, secondo quanto riporta il Washington Post. Klotzbach ha affermato che Freddy ha attualmente accumulato 74,5 unità ACE e potrebbe continuare a raccogliere energia. Alcuni esperti dicono che potrebbe arrivare a poco meno delle 85 unità ACE di Ioke, ma alcuni dicono che Freddy ha una possibilità.

Freddy di nuovo verso il Mozambico

In Mozambico sono in corso i preparativi per il ritorno della tempesta dopo il suo primo landfall del 24 febbraio. Dieci persone sono morte, 8.000 persone sono state sfollate e 28.300 case sono state distrutte il mese scorso. Freddy sarà probabilmente più forte quando colpirà il Mozambico per la seconda volta, anche se spostato un po’ più a nord. Secondo il Joint Typhoon Warning Center, Freddy toccherà terra tra 10 e 11 marzo con venti di poco superiori a 160km/h. La posizione più probabile del landfall dovrebbe essere vicino alla foce del fiume Zambesi.

Negli ultimi sette giorni, la tempesta ha scaricato fino a 500 millimetri di pioggia sulle parti meridionali del paese, secondo l’OMM.