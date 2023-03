Il ciclone Juliette risale il Sud: temporali anche in Puglia. Maltempo, freddo e neve per tutto il weekend

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo Juliette, seppur indebolito, sta continuando a produrre maltempo al Sud. Dopo aver risalito Sicilia e Calabria, adesso si sta abbattendo sulla Puglia, provocando forti piogge e un netto calo delle temperature. Nel Salento, un nubifragio e un’intensa grandinata si sono abbattuti su Nardò, creando allagamenti e accumuli di grandine nelle strade. La neve cade su tutti i rilievi del Sud a partire dai 1.000/1.100 metri di altitudine, particolarmente abbondante in Sila e sull’Etna.

La regione più colpita dal maltempo oggi è la Sicilia, dove si superano i 50mm di accumulo giornaliero. Spiccano i seguenti dati: 56mm a Partanna, 51mm a Menfi, 50mm a Mirabella Imbaccari, 49mm a Contessa Entellina, 44mm a Cammarata, Giuliana, 43mm a Corleone, 40mm a Castelvetrano, Monreale, Mazzarino, Bisacquino, 39mm a Piazza Armerina, Marineo, 37mm a Caltagirone, Aidone, Riesi, 35mm a Ribera.

In Puglia, si registrano 18mm a Lequile, 10mm a Lecce, Nardò, mentre in Calabria, abbiamo 13mm a Lattarico e Pentone.

Ciclone Juliette al Sud: Allerta Meteo per il weekend

Inizia, dunque, un weekend invernale al Sud a causa del Ciclone Mediterraneo Juliette. Domani, sabato 4 marzo, piogge e temporali colpiranno Puglia, Basilicata e basso Tirreno, dove “Juliette” interesserà le isole Eolie, la Calabria meridionale e la Sicilia, colpendo in modo particolarmente intenso le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina e Palermo. In queste aree avremo i fenomeni più intensi lungo la fascia tirrenica, con ulteriori nevicate sui rilievi, ma non mancheranno sconfinamenti di piogge e temporali anche sulle fasce ioniche e i temporali più forti colpiranno il Salento, compresa Lecce città. Dopodomani, domenica 5 marzo, il maltempo sarà ancora intenso su Calabria, Sicilia e Salento, con ulteriori nevicate sui rilievi.

In questo momento, i fenomeni stanno interessando la Calabria ionica settentrionale, la zona al confine tra Puglia e Basilicata e il Foggiano, mentre fenomeni più sparsi interessano la costa dell’Abruzzo.

