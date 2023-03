Maltempo Puglia, nubifragio e grandine a Nardò: strade come torrenti | VIDEO

MeteoWeb

Piogge e temporali hanno colpito oggi il Salento, dove spiccano i 18mm di pioggia caduti a Lequile. Un nubifragio, accompagnato da un’intensa grandinata, si è abbattuto nel pomeriggio sul centro urbano di Nardò (Lecce). Alcune strade del centro si sono trasformate in torrenti, causando disagi alla circolazione stradale. La copiosa grandinata ha provocato l’accumulo di ghiaccio ai lati delle strade.

In questo momento, forti temporali sono in atto nel Foggiano. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico in vigore fino alle 20 di domani, sabato 4 marzo.

Maltempo, nubifragio e grandine a Nardò.mp4

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: