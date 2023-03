Ciclone Mediterraneo, maltempo in Sicilia: fitta nevicata sull’Etna | VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone mediterraneo “Juliette” sta generando instabilità in gran parte del Centro/Sud dove sono in atto intense precipitazioni, anche nevose.

Il maltempo si sta abbattendo in particolare in Sicilia, e, dopo avere portato la neve nel Palermitano, i fiocchi bianchi stanno cadendo fitti anche sull’Etna: nel video a corredo dell’articolo le immagini dal versante Sud del vulcano. Le precipitazioni stanno risalendo ora la Sicilia da Sud/Ovest verso Nord/Est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: