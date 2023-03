Freddo, pioggia e neve oggi nel Palermitano: Madonie imbiancate

MeteoWeb

Giornata all’insegna di freddo, pioggia e neve anche a bassa quota oggi nel Palermitano. Nevica infatti a Gangi e nelle Petralie, sulle Madonie e nella zona di Ficuzza, nel Corleonese. Anche le montagne attorno a Palermo sono imbiancate. Segnalati disagi sulle strade montane, nessuna criticità su statali e autostrade.

Nella notte appena trascorsa nel Palermitano si sono registrati anche forti temporali. Ieri la Protezione Civile regionale della Sicilia aveva diramato un’allerta meteo codice giallo, prevedendo “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: