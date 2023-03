Il ciclone Yaku assedia il Perù: Lima in allarme rosso per inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone Yaku assedia il Perù: la scorsa settimana il forte maltempo si è concentrato sul Nord del Paese, colpendo in particolare le aree di Tumbes, Piura, Lambayeque e La Libertad. Dopo giorni di danni e disagi, ora l’attenzione si sposta sulla regione di Lima per la quale è stato decretato un allarme rosso a causa di piogge battenti che potrebbero fare esondare vari fiumi. Il Servizio nazionale di meteorologia e idrologia peruviano ha reso noto che l’allarme sulla capitale e la sua provincia “è stato elevato da arancione a rosso per tutta la giornata odierna, e fino all’alba di domani“, A causa del passaggio del ciclone Yaku, “si registreranno piogge intense in gran parte della regione di Lima, principalmente nel bacino medio e inferiore, a causa di un aumento dell’umidità tropicale che genera instabilità al largo delle coste“.

Il Perù è entrato da settembre 2022 nella stagione delle piogge e, secondo un recente rapporto dell’Istituto nazionale della protezione civilee del Centro operativo di emergenza nazionale, finora si contano 59 morti, 57 feriti e 8 dispersi.