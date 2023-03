Clima, l’effetto del net zero sul PIL: eliminare le emissioni deprimerà l’economica globale più del riscaldamento

MeteoWeb

L’implementazione del net zero, ossia l’obiettivo emissioni zero, deprimerà l’economia globale più del riscaldamento globale che la campagna contro le emissioni di anidride carbonica dovrebbe prevenire, secondo un confronto di ricerche da parte di esperti riconosciuti. In altre parole, abbandonare gli sforzi per eliminare le emissioni di gas serra dei combustibili fossili probabilmente renderebbe tutti più ricchi, riporta un articolo pubblicato su PJ Media, che cita i dati del confronto. Il confronto è presentato in un breve video di 12 minuti intitolato “Come gli sconvolgimenti umani influiscono sul PIL” del Dott. Lars Schernikau, economista energetico e autore di “The Unpopular Truth… about Electricity and the Future of Energy”.

Il Dott. Schernikau esamina il costo degli sconvolgimenti “umani” come quelli causati dal Covid o dalla guerra Ucraina-Russia con le stime dell’implementazione del net zero, che sono state calcolate dai consulenti McKinsey & Company e Wood Mackenzie, e le proiezioni dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) per effetto del riscaldamento globale sul PIL.

Secondo i dati, il costo dell’implementazione del net zero andrebbe dal 7 al 10% del PIL entro il 2050, mentre il costo dell’abbandono del net zero sarebbe solo dallo 0,5 al 4% del PIL da un aumento della temperatura del 2,5°C entro il 2100. La differenza si misura in molti trilioni di dollari. Inoltre, il costo più elevato del net zero è aggravato dal fatto che è stato sostenuto 50 anni prima dell’effetto previsto del riscaldamento. “Quando facciamo un passo indietro e guardiamo alle previsioni per il riscaldamento e la crescita del PIL, dobbiamo considerare che maggiore è la ricchezza che creiamo, migliori saranno le persone in grado di resistere a condizioni meteorologiche avverse o qualsiasi impatto climatico possa esserci“, afferma il Dott. Schernikau.

Un economista vincitore del premio Nobel, citato dal Dott. Schernikau, concorda sul fatto che la crescita del PIL sarebbe maggiore senza una campagna per il net zero e conclude che evitare l’aumento della temperatura previsto è praticamente impossibile in ogni caso. Scrivendo sull’American Economic Journal, il Dottor William Nordhaus afferma che “non c’è praticamente alcuna possibilità che l’aumento della temperatura sia inferiore all’obiettivo di 2°C anche con politiche di cambiamento climatico immediate, universali e ambiziose“. Quindi, oltre al fatto economico, la possibilità di evitare il presunto riscaldamento da effetto serra è nulla.

Le cose peggiorano ancora di più per i sostenitori del net zero quando si prendono in considerazione i benefici dei combustibili fossili e l’effetto di fertilizzazione della CO 2 . Ad esempio, le tecnologie dipendenti dai combustibili fossili hanno aumentato i raccolti agricoli direttamente o indirettamente di almeno il 167%, secondo un rapporto del Dottor Indur Goklany, un veterano da 30 anni del dibattito sul clima e autore di libri sull’argomento. Di conseguenza, oggi il mondo sostiene un numero di persone dieci volte superiore rispetto all’inizio della Rivoluzione Industriale – circa 8 miliardi contro meno di 800 milioni – mentre sostiene più biomassa.

Nell’analisi del Dott. Schernikau è incluso un rapporto della compagnia petrolifera britannica BP, che indica i costi del conflitto Russia-Ucraina fino al 6% del PIL globale entro il 2100. Questo è il 50% più del presunto effetto del riscaldamento globale causato dall’uomo e quasi uguale al costo dell’eliminazione delle emissioni di carbonio. Per lo meno, i leader politici che sostengono l’agenda net zero dovrebbero riconsiderare l’imposizione ai propri cittadini di danni economici equivalenti a una guerra, senza peraltro ottenere buoni risultati.