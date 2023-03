Cosa è successo nella collisione tra l’aereo russo Su-27 con il drone MQ-9 della U.S. Air Force

MeteoWeb

Un aereo russo Su-27 ha condotto un’azione non sicura e poco professionale intercettando il drone MQ-9 della U.S. Air Force che operava nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero il 14 marzo 2023. Il Su-27 russo ha scaricato il carburante e ha colpito l’elica del drone MQ-9.

Il video descrive i momenti critici nell’incontro a mezz’aria dell’aereo russo e del drone statunitense, che secondo il Pentagono è durato tra i 30 e i 40 minuti. Il video in questione mostra come la fotocamera del drone MQ-9 Reaper sia puntata all’indietro verso la coda e l’elica del drone, che è montata sul retro dell’aereo. Poi, viene mostrato un caccia russo Sukhoi SU-27 mentre si avvicina all’aereo americano. Mentre si avvicina, il caccia russo ha scaricato il carburante mentre stava intercettando il drone statunitense.

La Russia ha negato la collisione

In un’altra parte del filmato, il jet russo ha fatto un altro movimento. Mentre si avvicina, scarica nuovamente il carburante. Il video viene quindi interrotto quando il caccia russo si è scontrato con il MQ-9 Reaper. Esso ha danneggiato l’elica e infine ha costretto gli Stati Uniti a far cadere il velivolo nel Mar Nero. La Russia ha negato che si sia realmente verificata una collisione.

Nel video, quando la telecamera si riattiva nel filmato, l’obiettivo della telecamera viene nuovamente puntata all’indietro e l’elica viene mostrata danneggiata dalla collisione. Con l’elica danneggiata, gli operatori dei velivolo sono riusciti a riprendere lo stato di equilibrio volando sul Mar Nero, avanzando verso le acque internazionali a sud-ovest della Crimea.

La scatola nera del drone è stata eliminata a distanza

Nella discesa dell’aereo statunitense con a bordo i due piloti degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal CNN, gli operatori a distanza hanno eliminato la scatola nera del velivolo, in quanto conservava materiale sensibile. Questa azione ha avuto lo scopo di limitare il rischio che il materiale segreto possa essere raccolto dai nemici.

L’abbattimento del velivolo ha segnato un momento unico nella storia contemporanea: la prima volta che aerei militari russi e statunitensi sono entrati in contatto diretto da quando Mosca ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina.

Equilibri tra Russia e Stati Uniti già al minimo storico

Il reparto stampa dell’amministrazione di Biden non ha comunicato se intende agire contro la Russia per l’abbattimento del drone. Questo silenzio può significare il desiderio degli Stati Uniti di non aumentare ulteriormente le tensioni dopo che il Cremlino ha detto mercoledì scorso che le relazioni tra Mosca e Washington sono nel loro “punto più basso.”

Gli Stati Uniti confermano in modo assoluto la veridicità del filmato: c’è stata una collisione fisica e lo scarico di carburante, ma non conferma quali siano state le intenzioni del pilota. Il video del drone caduto nel Mar Nero “dimostra al mondo la nostra versione” con “prove chiare e convincenti” e rivela le “menzogne” della Russia: lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby in un briefing telefonico. “Lo scarico di carburante e il volo estremamente aggressivo intorno al drone americano sono stati intenzionali ma non sapremo mai l’intenzione del pilota del jet russo in relazione alla collisione“, ha aggiunto.

Mercoledì i due funzionari degli Stati Uniti con contatti con l’intelligence americana ha riferito al CNN che gli alti funzionari del Ministero della Difesa russo ha dato l’ordine per i caccia russi di molestare un velivolo degli Stati Uniti che avrebbe volato sul Mar Nero questa settimana.

Silenzio dal Cremlino



Ma, in questo momento non vi è alcuna indicazione che le autorità del Cremlino, tra cui il Presidente Vladimir Putin – era a conoscenza dell’aggressione e che essa era stata pianificata in anticipo. Le tensioni tra Stati Uniti e Russia sull’accaduto stanno aumentando.

Mosca aveva chiarito che avrebbe tentato di recuperare il relitto del drone, e i due funzionari hanno riferito alla CNN mercoledì scorso che la Russia aveva raggiunto il luogo dell’incidente con MQ-9 nel Mar Nero. Secondo le dichiarazioni fatte dai funzionari russi al CNN, gli Stati Uniti avevano “reso impossibile per loro di raccogliere nulla di valore dai resti di quel drone, qualunque resti ci possano essere in acqua.” Il Cremlino ha riferito che la decisione di recuperare il drone verrà stabilita dal Ministero della Difesa russo.

“Questa decisione è prerogativa dei militari. Se credono che sia necessario per i nostri interessi e la nostra sicurezza nel Mar Nero, emetteranno l’ordine“, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti in una teleconferenza oggi.