Covid, Ministro tedesco: “aiutare le persone danneggiate da vaccino”

In un’intervista rilasciata alla ZDF, il Ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha espresso rammarico per chi è stato colpito dagli effetti collaterali del vaccino anti-Covid. “Quello che è toccato in sorte a queste persone è sconvolgente, e ognuno di questi casi è uno di troppo. Mi dispiace molto per queste persone”, ha affermato. Il Ministro ha anche sottolineato che si tratta di “forti limitazioni e che alcune di queste resteranno anche a vita”. “Non abbiamo farmaci per curarli” e per questo motivo i danni procurati dal vaccino andranno riconosciuti, per prevedere delle misure di sostegno.

La Bild oggi rilancia le affermazioni del Ministro, sottolineando la “svolta” del medico che “da fanatico della campagna vaccini adesso vorrebbe salvare chi ha subito dei danni“. Il tabloid ricorda che Lauterbach ha promosso personalmente anche la vaccinazione dei bambini e raccoglie il commento di un altro virologo, Jonas Schmidt Chanasit, secondo il quale, durante la pandemia, il Ministro fece il “drammatico errore” di dichiarare che il vaccino non avesse effetti collaterali o che ne avesse solo di lievi anche sui bambini. “Sarebbe stato importante comunicare in modo onesto all’epoca, per mantenere la fiducia dei cittadini. Con questa perdita di fiducia avremo a che fare per molti anni”, ha concluso.