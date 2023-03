Covid: via libera dell’EMA al vaccino Bivermax sviluppato in Spagna

MeteoWeb

L’Agenzia europea dei medicinali (EMA) raccomanda l’autorizzazione del vaccino anti-Covid Bivermax, sviluppato dall’azienda spagnola Hipra. Lo si apprende da una nota. Il prodotto è valutato idoneo per essere utilizzato come booster per over 16 già vaccinati con anti-Covid a base mRna. “Oggi è un giorno da ricordare nella storia della sanità e della scienza nel nostro Paese“, ha esultato su Twitter il Premier Pedro Sánchez.