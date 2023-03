Covid: Novak Djokovic non giocherà torneo Indian Wells perché non vaccinato

MeteoWeb

Il tennista Novak Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells in quando non essendo vaccinato contro il Covid non può entrare negli Stati Uniti: lo hanno annunciato i portavoce del torneo.

Il torneo ‘combined’ ATP-WTA inizia mercoledì all’Indian Wells Tennis Garden e durerà fino al 19 marzo. Il senatore Rick Scott ha dichiarato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di deroga, che avrebbe permesso a Djokovic di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile.

Gli Stati Uniti hanno esteso fino all’11 maggio l’obbligo di vaccinazione per chi arriva dall’estero.