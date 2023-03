Einstein Telescope, Bernini: “vogliamo creare un hub della fisica fondamentale, dell’astrofisica e della cosmologia”

MeteoWeb

In riferimento alla candidatura dell’ex miniera Sos Enattos, in Barbagia, per il progetto Einstein Telescope, il Ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini ha ribadito che “Lula può diventare un grande luogo della scienza“. Bernini si trova oggi in visita presso l’Università di Sassari per partecipare all’inaugurazione del 461° anno accademico. “I due grandi atenei sardi sono gioielli della Sardegna. Mai come ora sono in grado di fare insieme ecosistema della crescita. Bisogna fare squadra per portare ET a Sos Enattos a Lula“.

“Ieri sono stata a visitare la miniera e mi sono convinta ancora di più che è il luogo ideale e perfetto sia sotto il profilo logistico sia della ricerca scientifica che abbiamo già avviato in quel comparto attraverso l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto di geofisica e vulcanologia, l’Istituto di astrofisica. Stanno già lavorando al progetto Telescope, noi siamo già avanti. In tre mesi abbiamo impresso un’accelerazione pazzesca, è un dato oggettivo,” ha sottolineato il Ministro. “Quando ci siamo insediati, come Governo abbiamo saputo che ET aveva preso una direzione residuale, un po’ rinunciataria, siamo partiti e abbiamo sensibilizzato la comunità scientifica attraverso il presidente del comitato scientifico che noi abbiamo a costituito. Stiamo sensibilizzando la comunità europea internazionale, perché noi vogliamo creare un hub della fisica fondamentale, dell’astrofisica e della cosmologia che porterà per la Sardegna, per l’Italia e per l’Europa grandissimi vantaggi anche sotto il profilo industriale tanto lavoro“.