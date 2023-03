Fisica: studenti delle superiori a caccia di astroparticelle

MeteoWeb

Sono quasi 200 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia, che partecipano il 24 marzo e il 4 aprile alla prima edizione delle masterclass dell’Osservatorio Pierre Auger proposte dal progetto INFN OCRA – Outreach Cosmic Ray Activities nell’ambito delle International Masterclasses 2023 sulla fisica delle particelle, l’iniziativa internazionale che ogni anno porta migliaia di studenti di tutto il mondo in un viaggio alla scoperta dell’infinitamente piccolo.

Le International Masterclasses sono organizzate a livello internazionale da IPPOG, l’International Particle Physics Outreach Group, e in Italia sono coordinate dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e organizzate in collaborazione con le università. Grazie a questo progetto, gli studenti e le studentesse, che partecipano in contemporanea con i loro coetanei di molti Paesi del mondo, possono capire come funziona la ricerca in fisica delle particelle analizzando direttamente i dati raccolti da alcuni tra i più importanti laboratori internazionali che si occupano di ricerca in quest’ambito. Dopo un’edizione pilota dello scorso anno, organizzata dalle Sezioni INFN di Lecce e Napoli e dall’Università degli Studi dell’Aquila, quest’anno, per la prima volta nell’ambito delle International Masterclasses sono state proposte agli studenti italiani anche le masterclass dell’Osservatorio Pierre Auger, che nella Pampa argentina studia i raggi cosmici, particelle che arrivano continuamente sulla Terra dallo spazio da cui possiamo capire molto dell’universo in cui viviamo.

Nelle giornate del 24 marzo e del 4 aprile, gli studenti e le studentesse si recheranno nelle aule universitarie per seguire seminari sulla fisica delle particelle e delle astroparticelle, scoprire il lavoro di chi si occupa di ricerca in queste branche della fisica ed essere guidati da ricercatrici e ricercatori in esercitazioni al computer cimentandosi in prima persona nell’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio Pierre Auger. Alla fine di ogni giornata, proprio come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, si organizza un collegamento in videoconferenza tra i giovani partecipanti alle masterclass di tutto il mondo e l’Osservatorio Pierre Auger per discutere insieme i risultati emersi. Insieme agli studenti italiani, si collegheranno studenti anche da Portogallo e Repubblica Ceca, il 24 marzo, e dall’Algeria, il 4 aprile.

Domani, 24 marzo gli eventi sono organizzati dalle Sezioni INFN di Napoli e di Lecce in collaborazione rispettivamente con Università degli Studi di Napoli Federico II e Università del Salento. Mentre il 4 aprile si terranno parallelamente gli eventi organizzati da Sezione INFN di Catania e Università degli Studi di Catania, Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e Università degli Studi dell’Aquila e GSSI Gran Sasso Science Institute, e Sezione INFN di Milano e Università degli Studi di Milano Statale in collaborazione con il Liceo “Respighi” di Piacenza, luogo in cui si terrà eccezionalmente l’evento.