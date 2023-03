Fitta nebbia a Cagliari, disagi in aeroporto

MeteoWeb

Fitta nebbia stamattina a Cagliari: la coltre ha causato disagi nell’aeroporto Elmas, ma solo per i voli in arrivo. L’aereo Ita Airways proveniente da Roma Fiumicino non ha potuto atterrare nello scalo del capoluogo ed è stato dirottato ad Alghero. Il successivo volo Ita, partito da Milano Linate, è atterrato a Cagliari ma con un quarto d’ora di ritardo.

