Trovate galassie lontanissime, astrofisico: “non ce le aspettavamo, non dovrebbero esistere”

“Non ce le aspettavamo, sono così lontane che non ce le aspettavamo“: è quanto ha affermato Guido Roberts-Borsani, astrofisico e ricercatore all’università della California, oggi a Genova per una conferenza, riferendosi alle nuove scoperte effettuate grazie dalle immagini inviate dal telescopio spaziale “James Webb” lanciato il 25 dicembre 2021 da Kourou, nella Guiana francese. Il telescopio sta inviando numerose immagini di antiche galassie: “Sono galassie antichissime che teoricamente non sarebbero dovute esistere e sono così lontane che non ci aspettavamo davvero di trovarle lì,” ha sottolineato Roberts-Borsani.

“Sono molto brillanti e molto distanti. Hanno 13,4 miliardi di anni, sono molto ‘rosse’, e il telescopio Webb potrà analizzarle con la spettroscopia per identificare le loro tracce chimiche, tracce di ossigeno e carbone che sono alla base della vita. Siamo a un punto unico della storia, ed è emozionante poterle vedere,” ha spiegato l’esperto in una breve intervista a Telenord. “Certo non mette in discussione quanto la cosmologia ha detto fino ad oggi ma pone dubbi sulle nostre conoscenze dell’universo primordiale“.