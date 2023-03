Gas, Urso: “cronoprogramma rispettato, entro l’anno liberi dalle forniture russe”

MeteoWeb

Con l’arrivo della nave rigassificatore Golar Tundra davanti alla costa di Piombino, è “rispettato il cronoprogramma per consentire al nostro Paese di liberarsi del tutto, entro quest’anno, dalla dipendenza del gas russo“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio24. Quando arriverà “l’altra nave a Ravenna azzereremo del tutto la dipendenza. Siamo già passati dal 40% di import di gas dalla Russia nel 2021 al 16% dello scorso anno“. Con queste navi, ha sottolineato il Ministro, “completeremo la nostra autonomia, anche grazie agli accordi fatti con l’Algeria” e quelli del “raddoppio del Tap dall’Azerbaigian” e dalla riapertura “dello storico gasdotto dalla Libia” e dal gas “che potrà arrivare dal Mediterraneo orientale“.

Sui prezzi del gas “non credo ci siano allarmi in vista, perché gli stoccaggi utilizzati lo scorso anno sono ancora sufficientemente pieni, perché l’inverno mite“. “Ricordiamo che c’è un accordo in sede europeo sul tetto al prezzo del gas, il Price cap, che anche per questo si è ridotto a circa 50 dollari, che comune è più alto di quello che pagano le imprese americane. Qui c’è un differenziale importante, che realizza una asimmetria col sistema industriale europeo che dobbiamo ancora colmare. Anche attraverso una politica industriale europea, che ancora non è stata definita“.