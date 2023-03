Ondata di gelo nel Regno Unito: attesi fino a 40 cm di neve, “bufere in arrivo”

MeteoWeb

Forti nevicate e disagi per i trasporti interesseranno anche nelle prossime ore il Regno Unito: un’ondata di gelo artico sta determinando condizioni avverse nell’Inghilterra centrale e settentrionale in particolare. L’area interessata dall’allerta comprende il Peak District, Leeds, le Yorkshire Dales e i North Pennines.

Il Met Office ha affermato che è probabile che circa 10-20 cm di neve cadano su gran parte dell’area, con 30-40 cm in alcune parti, e che saranno accompagnati da “forti venti che porteranno condizioni di bufera“.

Allerte meteo meno severe per neve e ghiaccio rimangono in vigore per gran parte del resto del Regno Unito.

I gestori delle autostrade nazionali in Inghilterra hanno emesso un avviso per neve nel Nord/Ovest, nel Nord/Est e nelle Midlands tra le 9 di giovedì e le 8 di venerdì ora locale. National Highways ha avvertito i conducenti nelle West Midlands e nell’est dell’Inghilterra di non mettersi in viaggio se non necessario.

Si registrano interruzioni di corrente elettrica nel West Yorkshire. Inoltre, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha alzato il livello di allerta per tutte le regioni dell’Inghilterra per l’impatto del freddo sulla salute, in particolare degli anziani.

Jennifer Bartram di BBC Weather ha spiegato che l’ondata di freddo è dovuta a un cambio di direzione del vento “con venti settentrionali che portano aria fredda dall’Artico“. L’esperta ha spiegato che sebbene non sia insolito avere neve e freddo all’inizio di marzo, “sembra un po’ uno shock dopo quello che è stato un febbraio mite e relativamente secco per la maggior parte“.