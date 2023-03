Colpo di coda dell’inverno: gelo tardivo in Piemonte, fino a -6°C in pianura | FOTO

MeteoWeb

Il colpo di coda dell’inverno delle scorse ore ha provocato un brusco calo delle temperature in Italia, riportando la neve sulle Alpi e sull’Appennino centrale. Quella trascorsa è stata una notte di gelo tardivo sulla pianura del Piemonte dopo l’irruzione di aria fredda di matrice artico-marittima. “Le temperature minime sono scese diffusamente al di sotto dello zero fino a bassa quota”, spiega il meteorologo Andrea Vuolo sulla propria pagina Facebook, “specie su basso Torinese, Cuneese, Astigiano, Vercellese e Alessandrino, con valori compresi tra -1°C e -4°C ma con locali picchi addirittura fino a -5/-6°C”.

“Molte aziende agricole hanno attivato i sistemi antibrina per limitare il più possibile i danni alla vegetazione e alle colture, specie per gli alberi da frutto”, conclude Vuole, postando delle foto dalla Cascina Rubina di Poirino, in provincia di Torino.