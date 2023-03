Maltempo Lazio, furiose grandinate in provincia di Latina: chicchi di grosse dimensioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo in Calabria. Il maltempo sta provocando danni anche nel Lazio nel pomeriggio di oggi. Mentre a Cosenza si contano danni, feriti ed evacuati per il forte vento, in provincia di Latina la formazione di temporali di calore ha portato violente grandinate. Incredibili le immagini che arrivano da Priverno, dove il suolo è stato letteralmente ricoperto di bianco. La grandine ha raggiunto anche grandi dimensioni tra Priverno, Pontinia, Maenza fino al litorale ad ovest di Terracina, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Dai video a corredo dell’articolo, si può vedere come la grandine abbia creato notevoli accumuli al suolo, tanto da sembrare neve e influenzare la circolazione sulle strade: nella zona, infatti, le auto sono state costrette a fermarsi per le condizioni proibitive. Si registrano anche 31mm di pioggia nella zona di Priverno.

