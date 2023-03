Maltempo Calabria, forte vento e grandine: danni e feriti a Cosenza e provincia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, è un weekend di maltempo al Sud Italia, con nubifragi tra bassa Campania, Basilicata e Calabria. Quest’ultima è la regione più colpita perché, oltre alla pioggia e al forte vento, si registra anche grandine di medie dimensioni, come a Rogliano, nel Cosentino.

E’ il vento, invece, ad aver provocato i maggiori danni a Cosenza, dove raffiche di quasi 100km/h hanno accompagnato il passaggio dei temporali. L’assessore Francesco De Cicco ha condiviso alcune immagini dei danni in città, con alberi e pali abbattuti e danni ai tetti degli edifici. Completamente distrutto il tetto della scuola dell’infanzia Collodi-Dionesalvi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Divelto anche il tetto delle Prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto, adesso chiusa al traffico.

A causa del maltempo in atto, si registrano anche due feriti e una decina di persone evacuate. I due feriti lievi sono una donna che si è messa a protezione della figlio ed un finanziere che si trovavano nei pressi della tensostruttura di piazza dei Bruzi dove è allestito il villaggio Coldiretti. Il nubifragio ha scaricato quasi 18mm di pioggia in meno di un’ora sulla città.

Alberi spezzati e lamiere divelte sono caduti per le strade della città. Diversi tetti hanno ceduto su via Popilia. Semafori abbattuti nei pressi del carcere. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia. Sono in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco per risolvere le criticità. Il centralino dei pompieri al momento è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati, e verifiche per tegole pericolanti.

Immediatamente a Palazzo dei Bruzi è scattato l’allarme ed è stato attivato il Coc. Il sindaco Franz Caruso sta seguendo personalmente le attività messe in atto ed ha deciso di emettere una ordinanza di chiusura della scuola di Via Giulia. Per strada gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto. Si invita la cittadinanza a prestare massima cautela e, laddove non necessario uscire, rimanere a casa.

Maltempo Cosenza, danni ai tetti delle case

Danni a Cosenza per il forte vento

Un intenso temporale ha colpito anche Catanzaro, scaricando pioggia e grandine e accompagnato da un’intensa attività elettrica. Per fronteggiare il maltempo in atto, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale. La decisione del primo cittadino, è scritto in una nota, si lega alla comunicazione avvenuta pochi minuti fa dalla Protezione Civile regionale che ha notificato all’ente l’innalzamento del livello di rischio. L’amministrazione comunale consiglia la “massima prudenza e di evitare gli spostamenti se non urgenti, in quanto sono in corso lavori di messa in sicurezza su caditoie e tombini danneggiati dalla bomba d’acqua delle scorse ore. In ogni caso, le condizioni atmosferiche dovrebbero migliorare nelle prossime ore”.

Forte temporale con grandine a Catanzaro

