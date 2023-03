Meteo estremo in Cina: grandine enorme a Hechi, danni e feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono giornate dal meteo estremo in Cina, colpita in pieno da una feroce ondata di caldo che sta mandando in frantumi migliaia di record dal Giappone al Vietnam. Allo stesso tempo, però, l’enorme vastità del territorio cinese consente di avere condizioni meteo estremamente diverse. Per esempio, mentre nel sud del Paese si toccano i +40°C, il Nord è alle prese con freddo e blizzard con temperature fino a -22°C, per una differenza di oltre 60°C! Non mancano neanche i forti temporali nel sud della Cina. Hechi, città del Guangxi, è stata colpita da una violenta grandinata.

La grandine ha raggiunto grandi dimensioni, fino a 6-10cm, come dimostrano le incredibili immagini a corredo dell’articolo. Si registrano persone ferite e danni ai veicoli a causa dei grossi pezzi di ghiaccio che cadevano come bombe dal cielo.

Foto









