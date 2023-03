“Sta grandinando, i tulipani non ci sono più”: floricoltore in lacrime | VIDEO

MeteoWeb

Una furiosa grandinata ha devastato i tulipani distruggendo tutto: Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito, piange e dice: “Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più“. E’ diventato virale il video realizzato e pubblicato sui social dallo stesso Giuseppe, immagini che stanno commuovendo il web. Il mese prossimo era in programma un evento per visitare il campo e in tanti scrivono tra i commenti: “Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe“.