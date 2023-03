Maltempo, grandine furiosa in Puglia: parabrezza distrutti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo l’Italia ha raggiunto anche la Puglia, con un brusco calo delle temperature, intensi temporali e violentissime grandinate. La colonnina di mercurio è crollata su valori tipicamente invernali: al momento, infatti, abbiamo in pieno giorno appena +7°C ad Altamura e Spinazzola, +9°C a Martina Franca e Putignano, +10°C a Bari, Bisceglie, Barletta, Bitonto, +11°C a Ostuni e Brindisi.

Durante i forti temporali è caduta la grandine, abbondante e violenta, tanto che in molte località di barese e brindisino si sono verificati danni alle automobili con parabrezza rotti e pesanti disagi alla viabilità. A corredo dell’articolo le immagini di Angelo Antonio Carlucci da Carovigno per MeteoWeb.

Maltempo, la furiosa grandinata di oggi in Puglia: parabrezza distrutti!

