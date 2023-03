Grandine a Roma: chicchi come biglie imbiancano la Capitale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una struttura depressionaria sta generando un generale peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Questa mattina si è verificata una intensa grandinata a Roma: imbiancate strade e balconi, diverse persone hanno segnalato chicchi grandi come biglie. In alcune aree, tra cui il Grande Raccordo Anulare, la grandinata è stata così fitta da costringere gli automobilisti a fermarsi e/o prendere riparo. Tra le zone maggiormente colpite l’Eur e zona Acqua acetosa Ostiense.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Grandine a Roma, strade imbiancate

Roma, grandinata sul Grande Raccordo Anulare