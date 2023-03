Maltempo, il colpo di coda dell’inverno sull’Italia: forte vento, temporali e grandine

MeteoWeb

E’ in corso sull’Italia l’atteso colpo di coda dell’inverno che in queste ore sta provocando forti venti settentrionali, temporali sparsi a macchia di leopardo su gran parte d’Italia, intense grandinate e neve sui rilievi fino a bassa quota. Spettacolari le immagini satellitari, a corredo dell’articolo, che mostrano proprio l’esplosione di cumulonembi in corso al Nord/Est e al Centro Italia, mentre al Sud sta transitando il fronte freddo che stamani aveva già provocato grandine forte su Roma.

Il contesto è tipicamente marzolino: le condizioni meteo estreme e tipicamente invernali si alternano ad ampie schiarite con temperature miti, specie al Nord/Ovest. In Liguria spiccano i +22°C di Laigueglia e i +21°C di Genova, ma è una giornata primaverile in tutta la Regione. Clima mite anche nella Sicilia Orientale con +24°C a Catania e Siracusa. Invece altre forti grandinate hanno colpito la Puglia, dove si sono verificati danni ingenti e addirittura alcune auto distrutte. Nevica fino a bassa quota su Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Ad Amatrice abbiamo appena +6°C mentre in Puglia spiccano i +7°C di Altamura e gli +8°C, in forte calo, di Martina Franca. Il vento soffia impetuoso su gran parte d’Italia, con raffiche che hanno superato i 100km/h in molte località alpine e appenniniche, e diffusamente i 90km/h tra Sardegna, Campania e Calabria dove il vento continuerà ad essere impetuoso per tutta la sera/notte. Persiste l’allerta meteo per forte maltempo nelle prossime 12 ore.

Spettacolare la Shelf Cloud temporalesca di poco fa sui cieli di Foligno:

